Paz Padilla explica el accidente doméstico que ha sufrido: "Me han echado tres puntos"

Paz Padilla ha contado este martes en su cuenta de Instagram que ha sufrido un accidente doméstico. La presentadora de Sálvame (Telecinco) ha mostrado su dedo índice vendado.

Tras bromear sobre por qué llevaba la uña del vendaje pintada, Padilla ha tranquilizado a sus seguidores sobre el incidente ocurrido y ha dejado claro que se ha quedado en un susto.

“Os voy a explicar lo que me ha pasado”, ha empezado diciendo sin perder el sentido del humor. “Resulta que el otro día hice carne al horno. Quise cortarla y el cuchillo no me cortaba muy bien y tuve la brillante idea o la estupidez, mejor dicho, de coger el cuchillo jamonero. Y entonces, ¡zas! Me han echado tres puntos. Así soy yo, por hacer el tonto”, ha añadido.