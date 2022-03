Paz Padilla, despedida de 'Sálvame'

“Yo sinceramente creo que te has pasado porque salir de esta historia diciendo que yo miento si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas”, añadió.

“Mira Paz, la que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo. No me eches a mí ahora la culpa. Así que a mí no me digas, la que ha hecho el vídeo eres tú. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema”, señaló Esteban.

Tras esas palabras, Padilla se levantó de su asiento diciendo “paso” visiblemente enfadada, se quitó el micrófono y abandonó el programa. Esa salida antes de tiempo ha sido la que ha dado lugar a su despido tras 13 años al frente de Sálvame y otras colaboraciones con la cadena como ser jurado de Got Talent o dar vida a La Chusa en La que se avecina.

Este lunes ya se intuía que la presentadora había salido del programa de Mediaset debido a su ausencia en un vídeo en el que los rostros del formato aparecían como si fuesen el reparto de Pasión de Gavilanes.

En él aparecían Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño, Alonso Caparrós, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Anabel Pantoja, Kiko Matamoros, Laura Fa, Miguel Frigenti, Rafa Mora, Carlota Corredera, Carmen Borrego, Terelu Campos e incluso el imitador del programa Josep Ferré. Pero en ningún momento aparece Paz Padilla. La que sí sale en el vídeo como colaboración especial es Adela González, la nueva conductora del programa, un cambio que ya dejaba entrever por dónde iría la decisión de la cadena.