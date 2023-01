Pedimos a Edmundo Bal que opine sobre el programa de Toni Cantó y él deja este dardo

Pero, ¿qué opinan sus excompañeros de bancada de la nueva faceta profesional de Toni Cantó? Durante la entrevista a Edmundo Bal, actual vicesecretario general de Ciudadanos, le preguntamos sobre si ha visto el programa del exdiputado y qué opinión tiene sobre él. Bal se ríe tras escuchar la pregunta y dice: “No lo he visto. La verdad es que no me gusta la tele. Los políticos tenemos que estar al filo de la actualidad, por lo que soy muy aficionado a escuchar la radio y a leer medios digitales, como el vuestro (en referencia a El HuffPost). Pero el programa de Toni no lo he visto nunca”.