Pedro Sánchez escucha al diputado expulsado de UPN y con el gesto que hace lo deja todo claro

Ha sido con la defensa de García Adanero de no ser un trásfuga cuando se ha producido un momento curioso que ha dejado a Sánchez con un gesto muy llamativo. “El otro día me dijo que me habían expulsado por trásfuga”, ha empezado el diputado del grupo mixto. “Le voy a aclarar, a mí me han expulsado por no apoyarle a usted y por entender que con el sanchismo no se puede pactar, que sigo pensándolo”, ha añadido.