Sánchez garantiza que no habrá medidas "dramáticas" para ahorrar energía

El tope al gas se ampliará a la industria

No obstante, Sánchez ha reconocido también desde la tribuna que si las medidas aprobadas no son suficientes habrá que tomar otras de mayor calado en algunos sectores pero que serán reforzadas con ayudas directas, según ha añadido.

... Y, ¿la inflación?

La propuesta de Feijóo

Además, se ha atribuido algunas de las medidas anunciadas como las que presentaron al Gobierno. “Las medidas que le propongo pueden ser acertadas, o no. Lo que no pueden ser es las dos cosas”, ha expresado.

Asimismo, se ha mostrado crítico con que Moncloa impulse el ahorro energético a través de obligaciones y sanciones, en lugar de a través de recomendaciones. “Le propongo que no sancione, que premie con descuentos directos en los recibos que ahorren. Prémielos, no les incrementen los recibos, bájeselos”, ha propuesto.

Pero no ha sido la única medida que ha planteado en su discurso. Además de los descuentos a los consumidores que ahorren, Feijóo ha planteado ayudas para que no cierren empresas; cumplir las obligaciones en el sector público; apuesta masiva por las renovables y aprovechar todas las fuentes de energía disponibles, lo que incluye a las nucleares.

“Le solicito un nuevo modelo energético del país. Si lo hace bajo estos principios, tendrá el apoyo del PP”, ha añadido. “Le reitero que no es verdad que esté actuando de la única forma que puede. Nadie en España cree que es más constructivo un dialogo con Bildu que con el PP. España no merece un Gobierno sobredimensionado o un Gobierno sometido. Rompa con sus alianzas, cese a los ministros que no ha nombrado y que no están a la altura. Busque apoyo en el partido de la alternativa”, ha puesto sobre la mesa.