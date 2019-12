Sánchez pide a todas las fuerzas desbloquear y dice que no habrá terceras elecciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el desbloqueo político en España no depende solo de un posible pacto entre PSOE y Unidas Podemos, sino que es responsabilidad “de todas las fuerzas parlamentarias”.

En su intervención en rueda de prensa en la COP25 junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Sánchez ha apelado a la “responsabilidad y generosidad” de las demás fuerzas porque “España necesita un Gobierno ya”.

Sánchez no ha querido aventurar cuándo habrá Gobierno, pero ha dejado claro que “lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones”, y ha añadido que el PSOE está “muy cerca” de conseguir los 176 escaños para una investidura con mayoría absoluta.

“La formación del Gobierno de España”, donde “hay síes, noes y abstenciones, no solo depende del PSOE, depende de todas las fuerzas políticas”, ha insistido Sánchez.