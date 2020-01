En la cabeza de Sánchez

Sobre la mesa del presidente hay carpetas con estructuras y nombres. Está terminado de perfilar el primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. Los españoles tendrán que esperar unos días para conocer a todos los miembros de este Ejecutivo histórico que se prepara para una durísima oposición. Todo depende de Pedro Sánchez.

En un primer momento se trasladó la idea de que el Gobierno se conocería horas después de que se lograra la investidura, pero de manera sorprendente, poco después de ganar la votación, se informó desde Ferraz a los periodistas de que la composición del mismo se sabrá la próxima semana.

Por lo tanto la foto de familia no será este viernes 10. Los nervios se han apoderado de muchos ministerios, pocos son los que saben que seguirán. Altos cargos no dejaban de mandarse mensajes y comentar especulaciones, desde que un nuevo ministro no había pasado las pruebas del currículum hasta que el jefe del Ejecutivo estaba molesto con filtraciones de UP.

La explicación que dan en el entorno del presidente es que toca cerrar bien ese Ejecutivo, tanto con los nombres como con las competencias de los departamentos. Lo que está claro es que Sánchez es el que marca los tiempos, es el jefe del Ejecutivo y es su autoridad. Quiere que se note, sólo él puede nombrar a sus ministros. El propio socialista ha reconocido que habrá alguna sorpresa y también busca titulares con peso político de su partido para contrarrestar la entrada de UP.