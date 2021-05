La decisión más difícil de Sánchez

“Valiente”. Este es un adjetivo que repiten siempre en el entorno del presidente sobre su actitud política. Cuando toma una decisión, Pedro Sánchez lo hace convencido y no le tiembla el pulso. Cueste lo que cueste. Y ahora tiene sobre su mesa la más complicada políticamente desde que llegó a La Moncloa: la concesión de los indultos a los presos independentistas.

Hasta el momento se argumentaba que había que esperar a que se resolvieran los trámites previos. Pero el Tribunal Supremo ya ha cerrado esta semana su informe, con un sonoro ‘no’ a esta medida de gracia. Un texto lleno de argumentaciones contrarias, que no allana para nada el camino al Gobierno, diciendo expresamente: es una “solución inaceptable”. No ve arrepentimiento ni cree que se den las razones de justicia, equidad o utilidad pública. La línea de los magistrados era la esperada, pues se trata del sentenciador mismo, pero verlo negro sobre blanco impone más. La decisión, de tomarse por el Ejecutivo, iría en contra del Supremo y de la Fiscalía.

No hay fecha para la misma, pues tiene que verse en un Consejo de Ministros, pero dentro del Gobierno y del PSOE se espera para este verano, una vez pasen las primarias del PSOE andaluz el próximo 13 de junio. Varias fuentes socialistas consideran que habría incluso que tomarla ya para desgastarse lo menos posible. Sánchez no ha fijado postura pública, pero ha dejado la puerta más que abierta haciendo ver que sería un “sí”: son tiempos “de concordia” y no de venganza, se tomará “en conciencia”, es la hora del “diálogo”.

Sánchez es consciente de la repercusión de la misma y de los daños colaterales que puede tener. Pero también pesan sobre él varias razones hacia el sí. La primera: está convencido de que sólo con pasos políticos se puede rebajar la situación en Cataluña, que se trata de un conflicto político al que sólo se puede enfrentar con política. No le gustó cómo lo gestionó Mariano Rajoy, aunque luego lo apoyó -por responsabilidad, dice- en la aplicación del artículo 155. Esto se une a la necesidad de los apoyos parlamentarios de Esquerra Republicana (una vez que se cerró la posible vía de geometrías con Cs en el Parlamento) para aguantar el resto de legislatura.