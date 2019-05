El llamativo comentario de Gwyneth Paltrow a Penélope Cruz por su foto de la Gala Met

Penélope Cruz fue una de las celebrities que desfiló este lunes por la alfombra rosa de la gala Met. La actriz española acudió con un espectacular diseño de Chanel, firma de la que es embajadora, y posó tanto dentro como fuera del museo neoyorquino. Se vio con Katy Perry, con Jimy Fallon, con Cara Delevingne... pero a la que no vio fue a Gwyneth Paltrow. La actriz de Seven y Shakespeare in love ni siquiera se enteró de que había ido la de Alcobendas (Madrid).

Lo descubrió al día siguiente cuando empezó a navegar en Instagram. Al toparse con el de Penélope Cruz y ver las seis fotos que había publicado se llevó el chasco del día. “Estuviste ahí??? Joder, no te vi. Qué pena”, le dijo la intérprete, que aprendió español en Talavera de la Reina (Toledo).