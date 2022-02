Penélope Cruz y Javier Bardem: una pareja de cine que hace historia

Emma McIntyre via Getty Images

Penélope Cruz y Javier Bardem han vuelto a hacer historia. Esta vez juntos y nada menos que en los premios Oscar. Bardem y Cruz han sido nominados a Mejor actor protagonista —por Being the Ricardos— y Mejor actriz protagonista —por Madres paralelas—, respectivamente. Con ello, se convierten en los primeros españoles en aunar en un mismo año las nominaciones en las dos categorías de interpretación principales de los premios de la Academia, aunque en 2007 ya lograron una en categoría de protagonista para Cruz por Volver y de reparto para Bardem por No es país para viejos.