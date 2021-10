Pepe Rodríguez sentencia con una comparación contundente el plato de Juanma Castaño

No fue menos cruel para el periodista el momento de la valoración final. “Desde que viste la tarta que tenías que preparar ya no pudiste remontar. Hemos vuelto a ver al pitufo gruñón ese de ceño fruncido que se empeña en que esto no es para él, que esto no sale y efectivamente no sale”, ha arrancado de nuevo Pepe.

“Hemos visto un postre impresentable, el postre más feo del mundo”, ha añadido, y ha resaltado que está entre los platos “más feos” de los nueves años que llevan haciendo MasterChef.

“Yo sabía que iba a hacer historia en MaterChef, yo he venido aquí ha dejar un recuerdo imborrable. Y desde luego lo estoy consiguiendo”, ha dicho después de la valoración el periodista.