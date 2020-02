'Perdida', de Antena 3, protagoniza la mayor injusticia cometida con una serie

La exigencia de la ficción al espectador en un thriller no es comparable con la de una comedia de situación. Daniel Grao no tiene dudas. En una tienen que poner de su parte, seguir la pista y prestar atención, en la otra se les permite desconectar. Y Perdida “es una serie adulta”, asegura el protagonista a El HuffPost.

La otra finalidad de ‘Perdida’

“Ver caras nuevas de otros continentes siempre es un atractivo para el público”, explica Adriana Paz. En su caso, con apenas dos papeles en series españolas, ya se puede decir que la mexicana ha ido a más y se ha hecho un hueco en la ficción española. Si el personaje de Daniel Grao es complejo, el suyo no es menos: el de una abogada que para ayudar a sus clientes en Colombia ha tenido que ceder a demasiadas cosas. Papeles así no aparecen todos los días y pocos actores son capaces de ejecutarlo igual que ella.

Europa vs Latinoamérica

Por eso, porque no es una serie más sobre un mismo tema, no merece pasar sin pena ni gloria por la televisión (su última emisión marcó un 7,7% de cuota de pantalla). Sin embargo, las audiencias no se miden por ese criterio, y la ficción no ha logrado hacerse un hueco entre lo más visto de su noche y su franja. Una vez más, en esta ocasión con La isla de las tentaciones que supera el 22%, los realities ganan.