Elizabeth, el sentido del deber hecho reina

El periodista belga Jo De Poorter, autor de La última reina, comentaba recientemente que Isabel II estaba donde estaba donde está por una cuestión de mérito, no sólo de orden sucesorio. La entrega es uno de ellos, la templanza otro. “Su personalidad dura, comprometida con el trabajo por encima de todas las cosas, y su forma inteligente de manejarse en el reinado, aunque no muchos apostasen por ella en sus inicios, son sus grandes valores”, añadía.

Se la quería también por su “especie de aura mística”, “el boato de la tradición, y el peso que todo eso ha tenido a la hora de comandar la Commonwealth, la Mancomunidad Británica de Naciones, las antiguas colonias. Unas se han ido descolgando, otras han salido del abrigo de la reina, incluso, pero por ese flanco ha recibido un respeto que ha sido una de las mejores armas diplomáticas de Reino Unido en tiempos de zozobra.

Hay que desterrar la idea de monarca-florero, porque la reina dominaba “perfectamente todas las cuestiones políticas del momento”, tanto en lo doméstico como en lo internacional. No sólo es algo que se vea progresivamente, por ejemplo, en las audiencias que revela desde la ficción la serie The Crown, sino que los primeros ministros sabían que se tenían que trabajar sus audiencias, que el protocolo era el marco, que había enjundia detrás. La famosa caja roja con los papeles de la reina no estaba precisamente llena de naderías. Una cosa es que se haya hablado de sus sombreros o sus coloridos trajes, y otra -error ya no perdonable-, entender que eso era frivolidad. Aguda, irónica, sabía preguntar e insistir, dicen los que la conocieron.

Con el traje de monarca ajustado física y mentalmente, Isabel II se ha erigido en el centro de unidad y estabilidad nacional a costa de renunciar a ser la Lilibet que quiso ser. “Es una suma atrayente de historia pasada y presente, de trabajo bien hecho y ejemplaridad, de lejanía medida y, a la vez, cercanía”, porque Isabel II conquista adeptos con sus infatigables visitas hasta el último rincón del país, del empresario al agricultor, del niño al anciano, “creando una red de afectos, pese a no ser afectuosa”, sostiene el autor.