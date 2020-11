"Si alguien me dice algo, que me lleve a su puta casa": la vida de los sin techo en plena pandemia

Es optimista pese a todo; lo repite constantemente. De hecho, está contento de haber encontrado un lugar seguro en pleno centro. “En este sitio me siento acompañado porque nos conocemos todos. Antes me iba a cualquier lado y aparecían los delincuentes, los drogadictos... No estabas tranquilo”. Por ello, lo que menos temor le produce en su situación es el coronavirus: “Le tengo más miedo a una gripe... Mira, llevo años en la calle, he pasado más lluvia y más frío que un perro y hace años que no pillo un catarro”.

Pero de 9 a 22 su ‘casa’ es el suelo de la calle El Carmen: “Aquí me apalanco, leo, escribo y paso el rato. A veces me doy un rulo y me voy al quinto carajo andando. Si alguien quiere echarme algo, que lo eche; o darme de comer. Lo que sea”.

En su familia, salvo una persona, no saben que vive de la solidaridad. Tampoco le buscan demasiado, matiza, aunque por si acaso no quiere que se le reconozca. Es por ello que su rostro no aparece en las imágenes. Sí lo hacen sus perros, Jeringuilla y Biberón, que parecen comprender que hablamos de ellos y quieren participar de la conversación a su manera.

No son solo sus animales, son su compañía y la razón por la que no duerme en un albergue. “Solo hay dos que los admiten, uno está lleno y el otro me obliga a dejarlos en una perrera cercana y sé que si los dejo allí ya no me los devolverán. Tal es su relación, que se dirige a ellos en italiano y en vasco. “Así consigo que no salgan a cada persona que les llame”.

Igual que José Luis e igual que tantos otros, este joven sigue esperando ayuda de organismos oficiales. “Salida a esto sí hay, pero si los gobiernos no te echan una mano es imposible. He pedido el ingreso mínimo vital, la renta mínima del municipio, pero hasta que no me respondan de uno no me contestan del otro. Me dicen que encuentre trabajo, pero cómo si no tengo donde asearme, donde dejar a mis perros... En estas condiciones, con estas pintas, si me contratan duraría un día o dos”.