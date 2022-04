En su intervención en el hemiciclo, Llop ha señalado: “Estoy contenta de que esté hoy aquí el señor Espinosa de los Monteros, que he visto cómo daba un abrazo paternal o fraternal a la diputada de Vox que acababa de interpelar a la vicepresidenta tercera del Gobierno”.

Y es que Espinosa de los Monteros y Calviño han mantenido el cara a cara más tenso de la sesión de control al Gobierno, después de que el dirigente de Vox entendiera que la vicepresidenta no había respondido a su pregunta sobre las previsiones económicas.

″¿Usted ha escuchado la pregunta? Yo le escucho a usted y le contesto lo que usted dice. No le he preguntado qué le parecen a usted nuestras ideas. Usted conteste a lo que yo le he preguntado, que son sus previsiones económicas”, ha dicho indignado.