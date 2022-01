Pilar Rubio deja mudos a sus seguidores con su cambio de 'look': "Voy a juego con mi apellido"

Hay quien se pone propósitos de año nuevo como ir al gimnasio, dejar de fumar o aprender inglés y quien decide empezar el año con un cambio de aspecto. Esto último es lo que ha decidido, Pilar Rubio que ha iniciado 2022 cambiando de look.

View this post on Instagram

La reacción de sus seguidores y amigos no se ha hecho esperar, la imagen acumula cerca de 129.700 me gusta en 12 horas y son muchos los que la han alabado por su look.

@paticonde: Qué guapa! 🙌🙌🙌❤️❤️❤️

@martahazas: Me encanta.

@byanamilan: IMPRESIONANTE AMIGAAAAAA ❤️❤️❤️❤️❤️

@manuelaescamillachavez: Qué guapaa! Te ha quedado precioso, todo lo que te haces te queda bien!

@alessgibaja: WOOOW😍DIOSAAAAA💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️

@mireia.hdez: La que es guapa es guapa 😃👏😍

@melani_official_: Me encanta😍

Este no es el primer cambio de look de Rubio, que ha apostado por distintos estilos distintos a su ya clásico pelo largo moreno, aunque eso sí, la mayoría de veces de forma temporal o postiza. Es el caso de la peluca naranja que lució para una de sus colaboraciones en El Hormiguero o el corte bob rubio con el que también apareció en el programa de Motos.