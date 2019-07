Europa Press Entertainment via Getty Images

Pensábamos que el misterio estaba resuelto, pero no. El segundo atuendo que Pilar Rubio lució en su boda salió a la luz de la mano de la propia novia. La presentadora compartió un vídeo en Instagram en el se la podía ver con vestido rojo. Y ahora sabemos que no era un vestido, sino un mono.

Un escote en pico cubierto con tul, una capa adherida con mucha caída y muchos abalorios son los elementos del impactante segundo atuendo de la novia, que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram.

“Siempre te dije mi amor @sergioramos que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad gracias a @zuhairmuradofficial@zuhairmuradprivate ❤️Rn’R❤️”, ha escrito la presentadora junto a la imagen.