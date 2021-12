Pillan al concejal de Tráfico de Cáceres conduciendo sin seguro y con la ITV caducada

El concejal de Seguridad, con competencias en Tráfico, y portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha sido multado por la Policía Local por circular con un vehículo que carecía de seguro y tenía la ITV caducada, según ha reconocido el edil en un comunicado.



El también responsable de Fomento y de la Policía Local ha explicado que fue parado el pasado domingo en un control rutinario de tráfico, que se han intensificado en estas fechas próximas a la Navidad, en la zona de Obispo Galarza.



Fue entonces cuando los agentes le requirieron la documentación y observaron que no la tenía en regla, por lo que ha sido propuesto para sanción.



El edil ha asegurado que cogió el coche a media mañana, “después de haber salido a hacer deporte. En el momento del control, para mi sorpresa -ha afirmado-, descubrí que no tenía la documentación actualizada”.



“No he actuado con la ejemplaridad que se le presupone a un cargo público”, ha reconocido Licerán, que ha achacado el suceso a un “error” motivado por el cambio de residencia, que le habría generado “problemas en la recepción de notificaciones por correo”.



Ha asegurado que ya ha abonado el seguro y ha solicitado cita para pasar la ITV.

“Pagaré la multa como cualquiera”, ha concluido.