Pique sorprende al hablar así de cómo está Madrid

Gerard Piqué ha vuelto a Madrid para presentar una nueva edición de la Copa Davis. El jugador del Barcelona y presidente de Kosmos, empresa organizadora del torneo, ha elogiado a la capital de España y ha afirmado que es un “ejemplo para Europa y el mundo por todo lo que está haciendo”.

Este torneo se celebrará entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre y, como ya pasó en 2019, participarán las mejores selecciones del mundo en busca de la ansiada ensaladera.

“La edición de 2019 fue espectacular. Hubo cosas a mejorar, como los horarios, que intentamos arreglar ahora con tres ciudades, y cambiando los partidos de la fase de grupos. Además, a nivel de entradas vamos muy bien”, ha dicho el jugador en el acto de presentación.

Una Copa Davis en la que no estará Rafa Nadal: “Vienen todas las raquetas posibles que hay elegibles, salvo los lesionados. Hay una competición de mucho nivel y vamos a disfrutarla”.

“Rafa estuvo en 2019. He hablado con él a veces, siempre ha estado involucrado con la Copa Davis y el ejemplo fue hace dos años, cuando jugó todo y acabó reventado. España tiene un gran equipo, hay jugadores como Carlos Alcaraz al que podremos ver debutando con 18 años y seguro que lo hará increíblemente bien porque tiene capacidad para sacar muchos resultados”, ha proseguido Piqué.

El futbolista blaugrana ha hablado del acuerdo que tiene con la ciudad de Madrid, de la posibilidad de que se juegue en otro país y de lo bien que lo está haciendo la capital de España: “De momento hay que disfrutar de esta edición. Amo mi ciudad (Barcelona) más que nada pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más”.

“Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Jamás me han dicho algo malo por la calle, pese al periodo malo con la selección”, ha comentado.