¿Un tsunami en España? Es posible, pero ahora estamos preparados

El riesgo de que España pueda sufrir un tsunami es real. No es cuestión de agoreros, sino de ciencia. Por eso el Ministerio del Interior acaba de aprobar el Plan estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos , un seguro de protección para la costa del que sorprendentemente aún carecíamos, pese a que en esta zona -7.660 kilómetros cuadrados- viven 23 millones de personas, el 58% de la población. Tras años de atraso y de empeño de los especialistas, el nuevo dispositivo se ha colocado a la vanguardia de Europa.

El Grupo de Investigación Edanya de la Universidad de Málaga, reconocido a nivel internacional por sus aportaciones al modelado matemático y simulación numérica de tsunamis y líder europeo en la materia, ha elaborado ejemplos gráficos sobre el daño de aquella catástrofe y con ellos se despejan dudas a quienes traten de minimizar el riesgo: pasan los primeros segundos, parece que no ocurre nada, y luego llega la inundación.

Aquel maremoto llegó a una magnitud de nueve grados y fue el más grave conocido en España. Hubo olas de 15 metros que no encontraron obstáculos ni en las murallas de las viejas ciudades y que no se conformaron con entrar una vez tierra adentro, sino que está documentado que llegaron a entrar y salir hasta tres veces, por ejemplo, de Cádiz capital.

El último maremoto ocurrido en España data del 27 de mayo de 2003. Un terremoto en la costa de Argelia generó un tsunami de pequeñas dimensiones, con olas llegaron a puertos baleares como los Palma de Mallorca y Mahón. No pasó de 15 centímetros, pero dañó algunas embarcaciones.

¿Se puede saber cuándo vendrá el siguiente?

Es, como se suele decir, la pregunta del millón. Y la respuesta es no. El propio plan del Gobierno lo reconoce, se está preparando para un riesgo que es real, vaya que sí, pero que nadie sabe si llegará, no cómo ni cuándo. El geólogo hispalense Alejandro Fernández explica que España está situada en una zona sísmica “importante”, área de contacto entre las placas africana y la europea. No estamos ni por asomo cerca de lugares como Japón o el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre el 81% de los mayores terremotos del mundo, porque aunque hay fricción, el riesgo es “moderado o bajo”, indica. Incluso las recientes cadenas en Granada o Murcia evidencian que la tierra se mueve a nuestros pies, pero sin gran fiereza.

“Es muy complicado. La naturaleza es imprevisible, esa es parte de su grandeza. El consenso en la comunidad científica es que donde ha habido un movimiento puede volver a haberlo y lo que es esencial es estar preparados para que, si eso pasa, se afronte la crisis con las mejores garantías”, indica. Habla de un “factor de retorno”, que es tan abierto que lo mismo tarda en aparecer un puñado de años que unos miles;“son circunstancias que tiene ese terreno y que permanecen”, avisa.

A veces, añade, es complicado saber con tiempo cómo es lo que se avecina, porque “normalmente existen olas sucesivas con, incluso, un mayor poder destructor que la primera”, de ahí la importancia de sistemas de detección como el aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes. La palabra que repite es “desafío”.

Qué hacer

De momento, la aprobación del nuevo plan ha activado a la población de las zonas afectadas, donde se están ya afinando los protocolos de información y aviso, hasta a niveles de verdadera batalla ciudadana. En Cádiz hay asociaciones de vecinos como la de Segunda Aguada que han elaborado sus propios consejos de actuación.

En el caso de que se produzca un tsunami, el Ministerio de Interior considera clave las tareas de prevención y preparación para conseguir una rápida reacción de los ciudadanos. Así, se recomienda a las comunidades la elaboración de “planes de evacuación que deberán considerar el alejamiento de la costa hacia zonas de cotas superiores a los diez metros por encima del nivel del mar”.

No obstante, hay casos en los que el tiempo es mínimo, por lo que se aconseja la evacuación vertical: sencillamente, subir a un edificio a una altura suficiente para evitar la llegada del agua. Se recomienda situarse a más de 30 metros. “Para ello es preciso hacer un trabajo previo de identificación de aquellos edificios de altura que reúnen las características necesarias de resistencia ante maremotos”, indica.

Puede haber daños por impacto directo, por inundación y por erosión por las olas cuando regresan al mar, con una fuerza de 100 kilómetros por hora. La fuerza del maremoto podría derribar edificaciones y arrastrar objetos muy pesados, como escombros y automóviles, por lo que hay que tener especial atención a esos obstáculos. Y con las falsas pausas: a veces se piensa que viene una única ola, la gente se relaja y hasta acude a la costa a ver los efectos, y entonces vienen más y se agiganta el drama. Un maremoto puede producir 10 o más olas destructivas durante 12 horas.