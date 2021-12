Vuelve la mascarilla en exterior pero la Navidad no se cancela: "No estamos en marzo de 2020"

La medida actual, no obstante, tendrá ciertas salvedades: no será necesario llevar cubrebocas para la práctica de deporte, o si se está en espacios naturales como el monte o la playa.

La vuelta a la mascarilla en el exterior, que se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario y entrará en vigor el viernes 24, había sido propuesta por numerosas comunidades autónomas, pese a las críticas sobre su idoneidad planteadas por epidemiólogos . Desde el pasado 26 de junio, los cubrebocas no eran obligatorios en España al aire libre si se podía respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros.

“Alta contagiosidad” y “fuertes aglomeraciones”, pero mucha vacunación

Sánchez achaca esta decisión a la “alta contagiosidad” de ómicron, a las “fuertes aglomeraciones” de la época navideña y a que será una medida “temporal”, aunque no ha acotado fechas. La mascarilla es “la mejor barrera para evitar el contagio en la medida de lo posible”, ha asegurado el presidente.

No ha compartido estas medidas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que lo ha anunciado desde su cuenta de Twitter antes de que terminara la reunión. Pero tampoco el presidente aragonés (socialista) Javier Lambán, que pese a mostrarse “respetuoso con las decisiones del Gobierno”, considera que la utilización de mascarillas en exteriores “no es necesaria” y sería “más atinado” reservarlas para espacios cerrados.“En calles, plazas y al aire libre no existen las posibilidades de contagio sin mascarillas que se producen en aglomeraciones y, sobre todo, en interiores e interiores no ventilados”, ha incidido el presidente aragonés.

Además de la obligatoriedad de mascarillas, Sánchez ha avanzado otra serie de medidas como el refuerzo de la vacunación con efectivos de las Fuerzas Armadas, la contratación de sanitarios y la facilitación del suministro de test de diagnóstico.

El Gobierno contempla los siguientes objetivos para intensificar la vacunación: