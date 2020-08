Podemos avisa al PSOE de que no cuenten con ellos si pactan con Cs los presupuestos

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha sostenido este viernes que el proyecto político de su formación es “incompatible” con el de Ciudadanos. Serra ha querido lanzar un aviso a los socialistas y ha asegurado que “el PSOE sabe” que no puede contar con Podemos para aprobar unos presupuestos que lleven un ‘sí’ naranja.

“El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos”, ha mantenido la coportavoz morada Serra en una rueda de prensa, la primera en la nueva sede de la formación en el madrileño distrito de Ciudad Lineal, en la que también ha participado el portavoz, Rafa Mayoral.

La aprobación de los presupuestos será uno de los grandes temas que coparán el nuevo curso político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá la semana próxima encuentros con el líder del PP, Pablo Casado, la líder de Cs, Inés Arrimadas y los portavoces parlamentarios de ERC y PNV, Gabriel Rufián y Aitor Esteban respectivamente.

El jefe del Ejecutivo está sondeando las opciones del departamento de Hacienda, que dirige la ministra María Jesús Montero, de sacar adelante la ley general de presupuestos. Las cuentas de la “recuperación”, como sostiene el ejecutivo, no tienen una mayoría clara detrás.

Los votos que alumbraron la investidura del Gobierno de coalición, que sumó la abstención de los 13 diputados independentistas de ERC, es poco probable que bendigan las cuentas, puesto que los republicanos se han mostrado muy beligerantes con la defensa de la monarquía que ha hecho Pedro Sánchez durante la crisis que ha provocado Juan Carlos I.

Los naranjas han sido quienes han suplido la retirada de ERC en votaciones del estado de alarma, algo que Podemos no vio mal en su momento. Pero los morados se plantan ahora. Saben que unas cuentas con el ‘sí’ morado y naranja les impediría diferenciarse como auténtico partido de izquierdas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha aventurado este viernes que las cuentas deben conllevar cesiones de los partidos que se quieran sentar a negociar, especialmente en un momento de especial incertidumbre económica y social.

Por eso, Calvo ha pedido a la oposición que entienda que la situación “no es normal” y que todos tendrán que ceder. Además, ha recalcado que las cuentas públicas no serán al 100% lo que querría el Gobierno. Calvo también ha señalado que el empresariado y los sindicatos están dispuestos a “arrimar el hombro” y ha pedido a los partidos que “entiendan que el momento no es normal y las respuestas, por tanto, no pueden ser normales”.