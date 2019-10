Unidas Podemos se inspira en ‘Years and Years’ para su segundo anuncio de campaña

Unidas Podemos ha presentado este martes su segundo anuncio de campaña para las elecciones del 10-N. ”¿Y tú qué futuro quieres?”, pregunta el partido en el reclamo, que busca conectar con los más jóvenes. La formación de Pablo Iglesias, ferviente seguidor de las series de televisión, se suma a la moda de la distopía y presenta un futuro poco halagüeño con retrocesos sociales y medioambientales. La dirección de campaña del partido explica que es un guiño a la serie de HBO Years and Years.

“Esa, qué futuro queremos, es la pregunta que debemos hacernos todas. Con esta pieza buscamos hablar de esa realidad distópica pero no tan lejana. Por ello hemos recogido problemas presentes: los de esas personas a las que echan de su casa, que no encuentran trabajo o que no pueden llegar a fin de mes con sus pensiones”, cuentan fuentes de la formación.

En el vídeo se ve a una joven anclada en ese futuro que no le gusta, hasta que decide romper con él y movilizarse en el presente. En él se recogen las manifestaciones de los pensionistas y de las feministas el 8 de marzo. También las protestas en defensa del medioambiente. Todo lo que en la distopía se ha quebrado.