Esta variedad redonda de calabacín, menos fálico que los nuestros, es cotidiana en el país de Borges y en el de Neruda. En ambos lados de la Cordillera, la mejor receta es aquella que los preña con carne picada de vaca. Estofada junto a su pulpa (que se extrae con facilidad sirviéndose de una cuchara o con un sacabolas y picada como si para pisto fuere) con ajo, cebolla de verdeo- verdes y tiernas cebollitas ahora en sazón- tomate, aceitunas deshuesadas, un saludo de orégano, un hola de comino, un adiós de ají molido o de merkén, poquito huevo duro y un palio de mozarella. En las copas un torrontés salteño, fresco como una kollita veinteañera vista por Gonzalo Rojas. Melancólico como una chacarera de la Negra Mercedes. "Orquídea en el gentío" Bonito el color del pelo de esta señorita, bonito el olor a abeja de su zumbido, bonita la calle, bonitos los pies de lujo bajo los dos zapatos áureos, bonito el maquillaje de las pestañas a las uñas, lo fluvial de sus arterias espléndidas, bonita la physis y la metaphysis de la ondulación, bonito el metro setenta de la armazón, bonito el pacto entre hueso y piel, bonito el volumen de la madre que la urdió flexible y la durmió esos nueve meses, bonito el ocio animal que anda en ella. Gonzalo Rojas. Con @juliajouvee