Y como el interruptor no existe, todo el esfuerzo que se hace por no acceder a los pensamientos de miedo ni a las vivencias terroríficas del pasado lo paga el cuerpo.

La energía con la que bloquear recuerdos e imaginaciones sale de él. El cuerpo también está implicado en este proceso. Todo el estrés que produce vivir de esa forma pasa factura porque todos tenemos un límite tolerable de estrés. No sabemos cuándo se rebasa porque no tenemos una pantalla que nos avise, pero podemos intuirlo.

Habernos sentido abandonados, rechazados o desprotegidos en el pasado no era lo que queríamos pero el miedo a volver a sentirnos así (o incluso peor) no nos hace la vida más fácil. Si fuéramos capaces de mirar al pasado para comprenderlo y liberarlo, el miedo a lo que pueda pasar mañana no sería tan incapacitante. Si estás aquí hoy es porque superaste lo de ayer, así que el mañana no es tan peligroso.