¿Por qué ahora sí, Plácido Domingo?

1. “Absoluta y ciertamente, eso era acoso sexual (...) Cuando un hombre se te acerca de esa manera y te pregunta con una sonrisa burlona si tienes que irte a casa, repetidas veces, no puedo concluir más que él quería acostarse conmigo. En especial con su reputación para eso”. (Patricia Wulf)

2. “Aún no había comenzado mi carrera. Me sentí completamente halagada. Y anonadada. Y emocionada (...) Entonces se tornó más aterrador. (...) Decía cosas como: ’Ven a mi apartamento. Cantaremos unas arias. Te asesoraré. Me encantaría escuchar lo que puedes hacer para una audición”. (Cantante 1)

3. “Tuve todo un ataque de pánico. Me puse como loca, y dejé de contestar al teléfono. Él llenó el contestador, llamándome hasta las 3:30 de la mañana”. (Cantante 1)

4. “Finalmente me acosté con él. Me quedé sin excusas. Era como, ’está bien, supongo que esto es lo que tengo que hacer”. Domingo le mencionó una “superstición según la cual tenía que acostarse con una mujer antes de un espectáculo” para relajarse. ‘Cantaré mejor y será gracias a ti’, le dijo antes de dejarle 10 dólares en la cómoda del hotel para pagar el aparcamiento. (Cantante 1)

5. “Estaba totalmente intimidada y sentí que decirle no a él sería como decirle no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios? (Cantante 2)

6. “Me vino a recoger en su BMW y me subí al coche con él. Él estaba muy emocionado. Me estaba tocando la rodilla. Me puse en modo actuación para poder vivir conmigo misma”. (Cantante 2)

7. “Cuando terminamos se puso de pie y metió la mano en mi falda, y ahí fue cuando tuve que salir de ahí”. (Cantante 3)

8. “Tener una sesión de entrenamiento con alguien que te ofrece entrenamiento no es aceptar tener sexo”. (Cantante 3)

9. “Me llevó a su habitación, se suponía que para coger sus cosas, y me invitó a entrar”, dijo. “Y empezó a abrazarme y besarme”. (Bailarina)