Por qué en España las vacunas no son obligatorias y en Francia sí

El debate surgido a raíz de los movimientos antivacunas cobra ahora fuerza a medida que se aproxima la llegada de las vacunas contra el coronavirus. ¿Vacunación obligatoria sí o no?

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que no hay nada decidido todavía y que no se descarta ninguna posibilidad, aunque a priori la vacunación obligatoria no se contempla como primera opción en España.

A diferencia de otros países del entorno como Francia o Italia, en España no existen las vacunas obligatorias; todas son voluntarias. Esto se debe, simplemente, a que no ha sido necesario imponerlas porque las tasas de vacunación ya son bastante altas de por sí —aproximadamente un 95% de los niños menores de 2 años tienen puestas las vacunas de calendario—.

11 vacunas obligatorias en Francia, ninguna en España

En Francia, hasta 2017, había tres vacunas obligatorias: contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis (DTP), pero ese mismo año la ley cambió para incluir un total 11 vacunas dentro de la obligatoriedad.

“La tasa de cobertura de vacunación es del 75%, mientras que debería serlo del 95% para prevenir esta epidemia [de sarampión]”, denunció la entonces ministra de Sanidad francesa, Agnès Buzyn. “Han muerto diez niños de sarampión desde 2008”, lamentó Buzyn en su momento.

Actualmente, todos los niños franceses que hayan nacido después de 2018 tienen que vacunarse de 11 vacunas obligatorias, entre ellas contra el sarampión, para ser escolarizados, a menos que tengan alguna contraindicación.

De lo contrario, el menor puede no ser admitido en un centro. En 2017 se eliminaron las multas y penas de prisión contra los progenitores, aunque pueden enfrentarse a ellas si el niño decide denunciarlos cuando alcance la mayoría de edad, o si una tercera persona los denuncia por haber enfermado a causa de la no inmunización de su hijo.