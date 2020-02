Por qué 'Érase una vez en... Hollywood' debe ganar el Oscar a Mejor película y por qué no

Parece que ha valido la pena, y si no que se lo digan a Pitt, que no para de recibir premios y que parece que ya ha grabado su nombre en el Oscar. Su papel como Cliff Booth, el doble de escenas de Rick Dalton, un actor de capa caída interpretado Leonardo DiCaprio, ya es historia de Hollywood. El cariño de la mirada de Tarantino a esa pareja de amigos que lucha por sobrevivir mientras un nuevo grupo de estrellas se abre paso es uno de los puntos fuertes de la cinta.

Pero las estrellas no son las únicas protagonistas en Érase una vez en... Hollywood. Los Ángeles empapa cada plano de la cinta, no sólo de una forma obvia porque la acción se desarrolla allí, sino también por la devoción del director a la ciudad de los sueños y el cine. Mulholand Drive, Bel Air o Sunset Boulevard son personajes en sí mismos en una película que también muestra un país en cambio con la popularidad de los hippies, a los que Booth y Dalton todavía no comprenden.