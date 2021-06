Por qué la ayuda a la natalidad que propone Ayuso es "incomprensible"

“Me parece bastante relevante el tema del empadronamiento”, comenta Isabel, periodista de 26 años. Aunque es malagueña de nacimiento, lleva viviendo “de forma intermitente” en Madrid desde hace tres años, pero todavía no está empadronada en la capital.

“No me lo he planteado hasta que no he tenido la seguridad de que me iba a quedar más de seis meses”, reconoce. “Cuando te vas a vivir a una ciudad por motivos laborales, no te empadronas de facto si lo que tienes es un contrato temporal, o una beca, o si te vas de freelance”, dice la periodista.

“Un sablazo incomprensible al público que puede acceder a las ayudas”

Isabel lamenta, por un lado, que se ponga el corte en los 30 años, pues “se queda un grueso muy importante de la población fuera”; pero el principal problema lo ve “en el empadronamiento mínimo de 10 años”. “Es un sablazo incomprensible al público objetivo que puede acceder a las ayudas”, sostiene.

Tampoco las mujeres que llegaron a Madrid para estudiar lo tienen sencillo. Teresa, de 28 años, vive en Madrid, está casada y no le importaría tener hijos próximamente. El requisito de los 30.000 euros lo cumple, pero el de los diez años empadronada, no. Llegó a Madrid de su Ciudad Real natal para estudiar un máster con 25 años, así que las cuentas no le salen.

María llegó a Madrid hace diez años, cuando a los 18 entró a estudiar en la Universidad, y desde entonces reside en la comunidad. Tiene pareja estable y le gustaría ser madre pronto, pero tampoco podría acceder a la ayuda. Sólo se empadronó en Madrid cuando le hicieron un contrato laboral, en 2016, y hasta entonces estuvo registrada en el domicilio de sus padres, en Castilla-La Mancha.