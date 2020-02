Con Historia de un matrimonio, el ‘dramón’ toma otro significado. Es un dramón en el mejor de los sentidos. Y no porque cuente nada que no se haya visto antes, sino porque lo cuenta como nunca se ha hecho antes.

Noah Baumbach no sólo ha conseguido revertir el término, también ha logrado dejar sin argumentos a muchos de sus detractores, que no son un grupo reducido. La parte a la que no conquistó con Una historia de Brooklyn (2005) o con Margot y la boda (2007), a pesar de las buenas críticas, la ha engatusado con Historia de un matrimonio.