Por qué la vacuna Sputnik no llega a la UE (de momento)

El 11 de agosto de 2020, apenas siete meses después de conocer los primeros casos de coronavirus en Wuhan, Rusia registró su primera vacuna frente al covid, antes que ningún otro país. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció entonces que su propia hija ya se había vacunado, y que el país comenzaría la producción en masa de las dosis para inmunizar a toda la población. La comunidad científica y la población en general se mostraron escépticas.

El 9 de noviembre, Pfizer anunció que su vacuna alcanzaba una eficacia superior al 90%; dos días después, Rusia contraatacaba, comunicando que su inoculado, bautizado como Sputnik-V, tenía un 92% de eficacia. La comunidad científica y la población en general se mostraron escépticas.

El 2 de febrero, The Lancet, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, publicó un artículo donde se constataba no sólo que la Sputnik-V creaba anticuerpos y era segura, sino que su eficacia superaba el 91%. Y entonces el resto del mundo asumió que la habían subestimado. Hasta ese momento, nadie se había planteado que Occidente fuera a apostar por la vacuna rusa, pero desde entonces cabe esa pequeña posibilidad y, sobre todo, surge la pregunta de si Europa debería hacerlo.

“Mientras no haya un dosier, es imposible que se autorice en Europa”

Sólo un día después de la publicación aparecida en The Lancet, Alemania comunicó que se ofrecía a producir la vacuna rusa en territorio germano para agilizar su fabricación, y Austria se sumó a la propuesta el 7 de febrero. Ambos países ponían un solo requisito para ello: contribuirían a su producción siempre que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diera antes luz verde a la Sputnik. Y he ahí el quid de la cuestión.

“La Agencia Europea del Medicamento no ha participado en ningún momento en el proceso de desarrollo de este producto ni ha recibido información, por lo tanto no puede autorizarlo si no tiene los datos”, explica Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV). “Para aprobarlo, los productores tendrían que trasladar el dosier a la agencia y esta evaluarlo con tranquilidad. Pero en Europa, mientras no haya un dosier, es imposible que se autorice un producto”, apunta.