Por qué las parejas tienen cada vez menos sexo

Cuando te das cuenta de que tu vida se limita a trabajar y preparar tuppers es el título de un popular artículo publicado en Vice , pero bien podría ser la carta de presentación de tantas y tantas personas, especialmente millennials. ¿Qué es, si no, la vida? Para el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga , “la vida no puede ser trabajar toda la semana e ir el sábado al supermercado”. Para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cualquier jornada extenuante o atasco se compensa después con unas cañas a la madrileña . Entre trabajo, tupper, cañas y supermercado, quizás queda tiempo para ver una serie o hacer deporte, pero ¿dónde queda el sexo ? Si se añaden hijos a la ecuación, mejor ni hacemos la pregunta.

Tus abuelos tenían más sexo que tú

Con las generaciones más jóvenes, ocurre algo distinto, señala la experta, y tiene que ver con la concepción del tiempo y con las expectativas. Por un lado están las jornadas laborales interminables y el ‘siempre conectados’, pero también la forma en que entendemos el ocio, un ámbito en el que quizás no se prioriza tanto el sexo y sí “hacer deporte, quedar con los amigos o ver series de Netflix”, razona Molero. Otras generaciones no tenían tanto ocio como nosotros, ni plataformas virtuales, ni redes sociales ni probablemente afterwork.

Las expectativas (y la jornada laboral), enemigas de la diversión

Antes de la pandemia, Molero atendía en su consulta de sexología a gente que le contaba que, como se levantaba a las seis de la mañana, a las 11 de la noche estaba reventada, “y no me voy a poner a tener sexo, porque entonces duermo menos”, le explicaban. “¿Dormir menos significa estar una hora teniendo sexo?”, replicaba entonces la sexóloga. Depende, entre otras cosas, de cuántos “ingredientes” se le quiera poner a esa relación sexual.

Cómo ha afectado la pandemia al sexo

Según datos del Adecco Group Institute, más de 2,8 millones de españoles teletrabajan actualmente, 1,2 millones más que en 2020. Y parece que esto no ha favorecido el sexo en pareja. “El confinamiento ha provocado en las parejas estables cierto agotamiento, tanto físico como mental como del deseo”, explica José Ramón Ubieto, psicoanalista y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. “Antes se diferenciaba el espacio del ocio y del trabajo — ilustra—; ahora la gente que trabaja en la casa está todo el tiempo en la casa, come en la casa, duerme en la casa… y todo eso no ayuda”. “Esto hace que no desconectes, y para desear tener relaciones sexuales hay que desconectar”, añade Francisca Molero.