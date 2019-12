Por qué Mariah Carey es la persona más feliz del mundo cuando llega la Navidad

Ya está aquí. La has escuchado en la tele, en casa de tu vecino, en la radio y en la calle, y si no que se lo digan a los malagueños. Hablamos del ya clásico All I Want For Christmas is You. Llega la Navidad y eso significa que el espíritu de Mariah Carey vuelve a apoderarse de nosotros hasta el seis de enero.

Mariah Carey en la inauguración de su colección para The Sugar Factory este año.

Podrían pensar que la diva estadounidense está hasta las narices de que cada año volvamos a poner la misma canción, pero no. Nada más lejos de la realidad. Está deseando que lleguen las fiestas para seguir engrosando su cuenta corriente y para darlo todo en sus actuaciones navideñas. Mariah Carey y la Navidad son un binomio indisoluble, como Rosalía y las uñas de gel, o los españoles y las urnas.

El idilio dura ya 25 años, los mismos que cumple este año su disco Merry Christmas, en el que se incluye el famoso sencillo que se escucha en todos los rincones del mundo. Y el romance, además de longevo, es millonario. Desde que All I Want For Christmas is You se lanzara en 1994 Carey ha ganado más de 60 millones de euros, según datos de The Economist. Solo en Reino Unido, tal y como recoge The Independent, la canción le reporta 400.000 libras —aproximadamente 480.000 euros— al año.

Y estos son solo los ingresos por royalties y servicios de streaming. No se incluyen las múltiples actuaciones cuando se acercan las fechas navideñas, los conciertos e incluso las giras mundiales para dar el pistoletazo de salida a las fiestas, que en diciembre de 2018 llevaron a la diva a tocar en el WiZink Center de Madrid. Este año Carey revisará sus clásicos en el Madison Square Garden de Nueva York y en su residencia en Las Vegas.

Una canción de récord

La canción, además de dar dinero, ha entrado este año en el Guinness World Records, y por partida triple. Carey ha logrado con All I Want For Christmas is You tres reconocimientos diferentes: la canción navideña que más alto ha llegado en la lista Hot 100 en Estados Unidos, la canción de una artista femenina más escuchada en 24 horas en Spotify y ser el single navideño que más semanas (20) ha permanecido en el top 10 del ranking de éxitos del Reino Unido. Ahí es nada.

Muchos apostaban sobre si este año el tema conseguiría llegar al número uno de la lista Hot 100 de Billboard, después de que ascendiera hasta el tercer puesto —el más alto que ha logrado desde que debutara en 1994—este mes con la llegada de la temporada navideña. Lo ha conseguido y es el mejor regalo de cumpleaños para la canción y para el disco Merry Christmas, que este año celebra también 25 años de éxitos y será reeditado. Sus fans también tienen un obsequio bajo el árbol: Carey ha grabado un nuevo videoclip por el aniversario de la canción.

El documental sobre la canción y el impulso de Love Actually

Mariah Carey es Navidad. El título del pequeño documental que la cantante ha grabado con Amazon Music con motivo del aniversario de su disco navideño lo dice todo. La cantante y su productor cuentan el proceso creativo de la canción y cómo cuando la lanzaron no era tan exitosa como a día de hoy, y cómo su popularidad crece año tras año.

Uno de los motivos de su renacimiento, según los analistas entrevistados en el documental, es la película de Love Actually. Estrenada en 2003, es una de las películas navideñas por excelencia, tanto que cada año miles de personas en el mundo repiten la tradición de ponérsela antes de Nochebuena. Gracias, en parte, a la cinta, Carey volvió con su canción a las listas de éxitos en 2005 y de ahí, hasta hoy. Ahora la cantante no tiene quien le haga sombra y hasta Instagram ha lanzado un filtro para stories con el estribillo de All I Want for Christmas is You. Ya están tardando en probarlo.