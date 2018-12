Villancicos alternativos: la otra 'playlist' para escuchar esta Navidad

La Marimorena, Noche de paz, Campana sobre campana... Todos los años lo mismo. Los villancicos son una parte esencial de la Navidad, pero hay más composiciones navideñas más allá de las típicas que venimos escuchando toda la vida.

Los Planetas, Vetusta Morla, Ska-P e incluso Los Ramones. Los indies y los rockeros también tienen espíritu navideño y han dejado su granito de arena en el terreno de los villancicos, que se vuelve más y más aburrido según pasan los años. Algunos lo han hecho con canciones propias con referencias más o menos directas a estas fiestas. Ahí está la Canción de Navidad, de Iván Ferreiro, el Villacinco a mi cuñado Fernando, de Love of Lesbian, o la mención al temido carbón de los Reyes Magos en Los días raros, de Vetusta Morla.

Pero los hay para todos los gustos, y también a nivel internacional. Eso sí, nada de Michael Bublé o Mariah Carey cantando All I want for Christmas is you, en esta selección escucharás la canción más navideña de Coldplay, el villancico urbano recién salido de Harlem de Kanye West e incluso a Cindy Lauper con The Hives.

¿Quieres esta banda sonora para poner el árbol? Sigue aquí nuestraplaylist. Y ¡Feliz indie Navidad!