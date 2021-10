Por qué 'panicamos' cuando se cae WhatsApp

“Los nativos digitales han visto natural el uso tan amplio de pantallas, no han visto ningún riesgo cuando sí los hay. En otras generaciones hemos apostado todo nuestro ocio a un mismo canal —el móvil y las redes— y eso no es recomendable”, concluye.

En 2015, el International Center for Media and the Public Agenda (ICMPA) elaboró un estudio en el que participaron 200 estudiantes de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) a los que se pidió pasar 24 horas sin utilizar su móvil, navegar por Internet ni consultar los medios de comunicación. La investigación tenía como objetivo determinar si los jóvenes eran adictos a sus dispositivos.

En la declaración de uno de los participantes en el estudio la situación queda clara: “Chatear o mandarme mensajes con mis amigos me da una sensación constante de consuelo, cuando no tenía esos lujos, me sentí bastante solo y apartado de mi vida. A pesar de que voy a una escuela con miles de estudiantes, el hecho de no poder comunicarme con ninguno a través de la tecnología fue casi insoportable”, recoge el estudio.