Por qué tu perro te lame los pies

IRYNA KAZLOVA via Getty Images/iStockphoto

Despertarse con lametones en los pies es — como otras muchas — una realidad muy común para los dueños de perros y, generalmente se repite cada vez que el can ve ocasión. Incluso a veces con visitas a las que el animal recibe dándole todo su amor a los pies.

Sin embargo, la doctora Elisabeth Stelow, de la Universidad de California, señaló en un artículo publicado en The Wag que este comportamiento también tenía un marcado carácter ansioso. “Puede ser un gesto que el perro está realizando para calmarse cuando las tensiones aumentan”, reveló entonces.

Cómo evitar que lo haga

Para algunos dueños puede que no sea del todo agradable este gesto de aparente cariño o, lo que es peor, les incomode. Por lo que, cabe recordar que en algunos casos este comportamiento es corregible.

“Si no lo hace de forma compulsiva y simplemente nos molesta, con retirar el pie e indicarle que no lo haga y dándole un refuerzo positivo cuando no lo haga es suficiente”, explica la etóloga. “Podemos darle algún juguete, especialmente si además de lamer mordisquea para indicarle que eso es lo que tiene que morder”, explica.