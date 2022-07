Por qué se ahorra energía al no llevar corbata

No era solo una licencia en el outfit veraniego. Sánchez ha hecho de ese gesto una bandera y ha recomendado a otros altos cargos y habituales del traje y corbata no llevar todas las galas para intentar gastar menos en plena época de vacas flacas energéticas.

“Sí me gustaría que vieran que no llevo corbata, eso significa que todos también podemos ahorrar desde el punto de vista energético”, ha señalado Sánchez en la comparecencia en la que ha presentado el nuevo paquete de medidas urgentes para lograr el ahorro energético. “He pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos”.