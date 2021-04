Por qué Vox arranca la campaña en Vallecas

Gabriela Ortega , experta en comunicación política y campañas electorales y profesora de la Universidad Camilo José Cela, cree que “es una jugada estratégica, no es una decisión tomada sin premeditación”. Sustenta si idea en dos argumentos: “El primero que, en las últimas elecciones locales, Vox fue el partido que más porcentaje de voto sacó en el Ensanche de Vallecas. Tienen una razón para decir que los barrios no son de ningún partido porque allí lograron representación”.

“Puede haber algo de buscar victimización, pero es que es un partido de oposición, más alternativo y que presume de vivir en combate, muchas veces con el propio PP. No tienen complejos y defienden sus valores y sus ideas donde creen que tienen que hacerlo. Ir a Vallecas puede tener un punto de provocación, pero no creo que sea la razón principal. Ellos tienen toda la libertad y el derecho de defender sus ideas en cualquier punto de la geografía española. Sea en los lugares más radicales de Cataluña y País Vasco o en los barrios que la izquierda cree que son suyos. Y, si hay altercados, pues no los rehuyen, al contrario. Se presentan con valentía: si hay altercados, dicen, darán la cara. Hay un punto de provocación, pero provocar no es el objetivo número uno”, razona Jordi Rodríguez Virgili, experto en comunicación política y campañas electorales y vicedecano de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Arroyo también cree que pesa más el “giro” ideológico del partido: “Es evidente que el arquetipo de que la extrema derecha se identifica necesariamente solo con los barrios más ricos y con la gente más formada es un arquetipo que no está basado en ningún principio histórico. No quiero que se entienda que estoy comparando a Vox con los nazis, pero el nazismo y el fascismo italiano y todos los orígenes de esos movimientos tienen una base social popular. En los movimientos nacionalistas de defensa del pueblo frente a los privilegios hay un componente socialista”, explica.

Y sigue:“Hay un libro de un historiador alemán que explica que los orígenes del socialismo y del fascismo son, en realidad, los mismos. El partido nazi era el partido nacionalsocialista. Por supuesto que el cabreo con Cataluña, con una supuesta élite privilegiada dominante, el cabreo con la falta de autoridad, con el inmigrante… también tiene una base social fuerte en los barrios populares. Y eso Vox lo ha entendido y se da cuenta de que tiene que pasar del fachaleco al movimiento social más amplio. Hogar Social lo pilló hace tiempo. Ellos dan bocadillos pero solo a españoles, que es una cosa pérfida y maligna, pero tiene una base estratégica que les ha funcionado en barrios y en pueblos con fuerte inmigración”.