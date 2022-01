Por una monarquía poliamorosa

Oye, que a lo mejor lo estamos interpretando todo mal, y resulta que algunos comportamientos de miembros —bueno, vale, exmiembros— de la familia real española no son fruto de una vida de lujo y privilegio, sino una muestra de que estamos ante la familia más vanguardista y woke de todo el Estado de las Autonomías. La idea me vino a la cabeza tras ver varias veces durante esta semana a Iñaki Urdangarín protagonizando una noticia política que se comentó hasta la saciedad en los programas del corazón, digo, perdón, una noticia del corazón que se comentó hasta la saciedad en los programas políticos. Pero eso no fue más que el estímulo condicionado que me trajo en cascada a la memoria toda la interminable retahíla de descalificaciones que ha recibido el exrey exemérito en los últimos años debido a su conducta y vida afectiva.