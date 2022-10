Preguntan a Mañueco por Gallardo, este no se moja en su respuesta y Benjamín Prado lo sentencia

La relación entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , y su vicepresidente, Juan García-Gallardo , no está en su mejor momento, tal y como se ha podido comprobar una vez más. Las continúas salidas de tono del político de Vox dejan en una posición incómoda al dirigente regional.

Este martes, un periodista de laSexta preguntó a Mañueco si está cómodo con Gallardo en el Gobierno autonómico, ya que incluso no llegó a aplaudir su intervención. “Tengo por costumbre no aplaudir ningún tipo de intervención, no puedo decir más”, respondió.