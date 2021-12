Preguntan a Pablo Casado por el candidato de la ultraderecha de Chile y responde hablando de Podemos

Pablo Casado, presidente del PP, se ha reunido este sábado con el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, a quien ha elogiado por su gestión del coronavirus y de la economía del país.

Lo ha hecho en una rueda de prensa después de su encuentro con el máximo dirigente chileno, en la que los periodistas le han preguntado por cuestiones relacionadas con las elecciones presidenciales en las que está inmerso el país.

Una de esas cuestiones ha sido sobre el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, quien luchará por la presidencia del país en la segunda vuelta contra el candidato de la izquierda Gabriel Boric, que ha contado en España con el respaldo del partido de extrema derecha Vox, socio del PP en varios gobiernos.

Casado ha comenzado contestando que en las “alianzas políticas internacionales” del PP “no está el Partido Republicano”, al que pertenece Kast.

El líder del PP ha querido mantener una “absoluta neutralidad en un proceso electoral de un país amigo, hermano y aliado” y ha preferido “no interferir”.

Tras alabar el Gobierno de Piñera, Casado ha sorprendido con esta frase:

“Puedo decir una cosa al respecto también, como decía anteriormente, en cuanto a la política que ha hecho Podemos en España y es que las malas ideas tienen malos resultados”.

Acto seguido, el presidente del PP ha asegurado que “la OCDE ha emitido tres informes contra la política económica de Podemos y el PSOE”. “No es casual que Italia esté yendo mejor, que Francia esté yendo mejor y que sea España, con un Gobierno socialista y comunista el que tenga los peores resultados de empleo, de crecimiento, de recuperación o de sistema del bienestar”.

En ese sentido, Casado ha confiado en que en Chile “siga habiendo políticas de defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de respeto a la economía de mercado, que es la que crea prosperidad y con la que se financian los servicios públicos”.

Viendo que no le había contestado sobre qué le parecía Kast, la periodista ha insistido, a lo que Casado ha contestado que no le conoce: “No me he reunido con él y no puedo opinar”.