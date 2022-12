Prepárense, será una campaña de alto voltaje

Europa Press News via Getty Images

Comienza el gran año electoral. Elecciones autonómicas y locales en mayo que darán paso a las generales, previsiblemente a finales de 2023. Y hasta las citas con las urnas un periodo de larga campaña que se prevé de alto voltaje a tenor de los mensajes que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se cruzaron en sus comparecencias de balance. Descontando el CIS, de las últimas encuestas se desprende que el PP va en cabeza, pero también que el PSOE ha ido recortando progresivamente distancias. “Hay batalla”, como suelen decir en Moncloa, y se prevé durísima.



Los bloques están perfectamente delimitados, como quedó constatado en las últimas votaciones en el Congreso de los Diputados. Sánchez sufre para sacar adelante sus iniciativas pero, al final, siempre tiene a su lado al PNV, ERC y Bildu además de a su socio de Gobierno, Unidas Podemos. En el otro extremo, el PP suele compartir con Vox y Ciudadanos su negativa a los planes del Ejecutivo. Y mucho tienen que cambiar las cosas para que socialistas y populares no necesiten de estas formaciones para alcanzar la Moncloa, según todas las encuestas, con el añadido de que el partido naranja está en vías de extinguirse.



No hay comicios más o menos relevantes. De hecho, tanto en Moncloa como en Génova admiten que las elecciones autonómicas y locales influirán en las generales provocando una percepción de fin de ciclo, si el PP se impone, o de continuidad, si al final el PSOE resiste. “Son un plebiscito”, como suele repetir Feijóo sin que Sánchez le desmienta. Así lo resumen un veterano diputado popular: “Si el PP se acerca o gana por mayoría absoluta en Madrid y logra arrebatar uno de sus bastiones al PSOE, sea la Comunidad Valenciana o Extremadura, Feijóo tendrá un pie en Moncloa (…) Pero como al final no haya un mapa azul generalizado, la cosa podrá ponerse difícil”.