PSOE y Podemos siguen sin acuerdo: oferta de "vicepresidencia simbólica" a los 'morados'

A pocas horas de que comience el debate de investidura de Pedro Sánchez, las negociaciones entre PSOE y Podemos transcurren con total discreción, sin que hasta el momento haya trascendido ningún acuerdo y las ofertas de los negociadores socialistas siguen sin convencer a la formación de Pablo Iglesias.

Según aseguran fuentes conocedoras de la negociación, no hay ninguna reunión programada antes de que al mediodía se inicie el pleno del debate de investidura y por ahora no hay base para un acuerdo, ya que para Podemos no es suficiente la oferta de una “vicepresidencia simbólica” que han recibido del PSOE.

Durante los contactos que han mantenido este fin de semana, la formación morada ha recordado al PSOE que han “cedido desde el inicio en no pedir ministerios de Estado”, además de haber ofrecido “lealtad con la cuestión de Cataluña”, y han destacado “el gesto de Pablo Iglesias” de echarse a un lado.

“No paramos de encontrarnos más que excusas por parte del PSOE”, aseguran fuentes del partido de Iglesias al comentar el resultado de las conversaciones con el equipo negociador socialista, integrado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.