¿Puede ocurrir lo que insinúa el PP sobre Salvador Illa? Fernando Simón lo aclara

La vicesecretaria de Política Social del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, también ha sembrado dudas en Twitter con un tuit: ”¿Cuál será el verdadero motivo por el que el sr. Illa no se hizo la prueba de detección del covid?, ¿tiene algo que ocultar?”.

“Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España”, ha afirmado con rotundidad el candidato socialista. “Los protocolos acordados y que yo he estado defendiendo para todos los españoles dicen que la prueba PCR se hace cuando tienes síntomas o has sido contacto estrecho de un positivo, y no era mi caso”, ha manifestado en una entrevista en la COPE.