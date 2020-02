¿Puedo recuperar mi dinero si cancelo un vuelo por la crisis del coronavirus?

“Si el vuelo funciona con normalidad no puedes reclamar el dinero por ese motivo. Otra cosa es que se haya cancelado como ha pasado en China, en ese caso sí se puede solicitar el reembolso”, explica Esperanza Palacio, codirectora legal de El Reclamador . “A partir de ahí todo depende de si se ha contratado o no seguro, y de las cláusulas del mismo”, añade la especialista, que plantea varios supuestos.

Si no se tiene seguro

Si has comprado un vuelo como particular a través de la web de una compañía o de una agencia de viajes y no has contratado seguro de anulación, lo tienes bastante complicado para recuperar el dinero.