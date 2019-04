“He estado con más de 600 prostitutas”: la polémica entrevista de Samanta Villar a un putero

Tenía 15 años cuando pisó por primera vez un prostíbulo: “Recuerdo que al entrar me quedé sentado en la barra, se acercó una chica de casi 40 años y me propuso pasar a la habitación. Acepté. Le di muchas vueltas a la cabeza pensando en cómo había perdido la virginidad y al final dije: ‘¡Qué carajo!’. A los dos meses volví”. Y lo ha seguido haciendo habitualmente con toda la normalidad porque, para él, un prostíbulo no es un lugar de vicio sino donde “se va a pasar un buen rato”.

El protagonista más polémico del programa de Samanta Villar desató una oleada de críticas en redes con su controvertida sinceridad: “He estado con más de 600 prostitutas y no me he gastado más de lo que se gasta un fumador habitual. No hay nada más bonito que fumarse un porro e irse a la cama con una prostituta”.