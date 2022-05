Qué es el caso Roe vs Wade y por qué fue (y es) decisivo para el derecho al aborto en EEUU

SAUL LOEB via AFP via Getty Images

SAUL LOEB via AFP via Getty Images

Estados Unidos ha amanecido en blanco y negro. El medio Politico ha publicado la insólita filtración de un borrador del Tribunal Supremo en el que este se muestra favorable a anular el fallo Roe versus Wade (Roe contra Wade). Estos no son unos nombres cualquiera: de ellos depende la protección del derecho al aborto en el país desde 1973.

La noticia de este posible revés judicial ha provocado manifestaciones en diferentes lugares de Estados Unidos. Aunque el texto publicado es, de momento, sólo un borrador, la decisión no pilla del todo por sorpresa y ya se da por sentada, teniendo en cuenta la mayoría conservadora del Supremo 6 a 3, de los cuales tres jueces fueron nombrados por Donald Trump.

El presidente del Supremo, John Roberts, también ha confirmado la autenticidad del texto , y ha anunciado una investigación contra esta filtración, aunque ha matizado que la decisión del Tribunal no es definitiva. De salir finalmente adelante, las implicaciones serían muchas. Vamos por partes.

Qué es el caso Roe vs Wade y por qué da nombre a esta ‘ley’

Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, representó al Estado de Texas durante el proceso, que pasó a ser conocido como Roe versus Wade. El Tribunal del distrito falló a favor de la denunciante en este caso concreto, pero no se pronunció sobre el derecho al aborto, y ambas partes apelaron.

En 1971, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El veredicto tardaría dos años en llegar –ya con la hija de McCorvey nacida y dada en adopción–, pero la decisión fue clara y sentó un precedente que se extiende hasta ahora. El 22 de enero de 1973, el máximo Tribunal dictaminó, por 7 votos a favor y 2 en contra, que la ley de Texas era inconstitucional y se basó en el derecho constitucional a la privacidad (Decimocuarta Enmienda) para incluir ahí la decisión de una mujer sobre si desea o no interrumpir su embarazo.

Por qué fue (y es) tan importante el dictamen de 1973

El derecho estadounidense funciona sobre el precedente que sientan las decisiones de los Tribunales. Una decisión del Supremo no puede ser deslegitimada por cortes inferiores estatales, sino que en todo caso puede ser modificada o revertida por el mismo Tribunal.

Qué dicen ahora los jueces (en su borrador no definitivo)

En el documento que publica Politico, un texto de 98 páginas escrito por el juez Samuel Alito, este califica la decisión de Roe vs Wade como “equivocada”. “La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”, reza el texto, que añade que es “hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. Cinco jueces conservadores –del total de nueve que hay– apoyarían este cambio.

Por qué ampararon este derecho hace 50 años y ahora quieren derogarlo

Como explica el abogado Pedro Soriano Mendiara , en los años 70, la opinión sobre el derecho al aborto no dividía ideológicamente a los estadounidenses según su tendencia política. Soriano señala en Twitter que fue “la alianza entre el movimiento evangélico y el ala conservadora” del Partido Republicano –que acabó dando el poder a Ronald Reagan en 1981– lo que “situó la cuestión del aborto en los términos partidistas que conocemos ahora”.

Qué ha cambiado en este tiempo

¿Pero a qué viene el fallo ahora?

El Supremo accedía así a revisar el fallo Roe versus Wade, y de aquellos polvos estos lodos (que aún están por confirmarse, pues la decisión no se conocerá hasta junio o julio).

La Casa Blanca se puso entonces alerta, y anunció un proyecto de ley para proteger el aborto a nivel federal. Sus temores, al fin y al cabo, no eran infundados.

En septiembre de 2021 entró en vigor una ley en Texas que prohíbe el aborto a partir de las primeras seis semanas de gestación . Según esta norma, el aborto queda prohibido una vez se detecta el latido fetal, lo que a menudo ocurre antes incluso de que la mujer se entere de que está embarazada. La ley no contempla excepciones por violación o incesto, aunque sí habla de una excepción por “emergencias médicas”. Permite, además, que cualquier persona pueda denunciar a otra que participe o colabore en la realización un aborto, por una recompensa de 10.000 dólares.

Esta es una de las leyes más duras y controvertidas presentadas en el país y, sin embargo, el Supremo no dio respuesta en esta ocasión a los recursos presentados por organizaciones que facilitan la interrupción del embarazo.

¿Qué pasará entonces si el fallo sale adelante?

Aunque el Tribunal Supremo anulara la sentencia Roe versus Wade, esto no prohibiría automáticamente el aborto en Estados Unidos, pero sí permitiría que los Estados legislaran restrictivamente sobre ello. Según publica The New York Times, más de dos docenas de Estados ya han preparado proyectos de ley para prohibir o restringir este derecho.