¿Qué está fallando? La escalada de asesinatos machistas tras el fin de las restricciones dispara las alarmas

Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ recuerdan que esta importante disminución es “consecuencia directa” de la crisis sanitaria y, especialmente, de los meses de confinamiento. “Esto no puede invitar en absoluto al optimismo, sino que pone de manifiesto las dificultades añadidas que las víctimas han tenido para denunciar a sus agresores”, destaca Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio. “Por encontrarse en casa bajo el control constante de sus agresores, por dudas sobre si podían o no salir, por el miedo a que les pasara algo a sus hijos e hijas, más de 17.000 mujeres dejaron de denunciar el pasado año”, recalca.

Como parte de la problemática, Bella señala al mismo tiempo hacia la pasividad cómplice que, en muchos casos, envuelve este tipo de violencia. “En España solo se ayuda al 25% de las víctimas de violencia de género porque el resto no se lo cuenta a nadie. Pero es que el 40% no lo hace porque ni siquiera se da cuenta de que sufre maltrato”, añade.

Es su caso. Durante 11 años su marido la pegaba “hasta con la correa”, explica a El HuffPost, pero reconoce que, a pesar de eso, no se identificaba como víctima. “Veía las noticias y pensaba por qué la mujer asesinada no se habría ido de su casa antes de que la mataran, sin darme cuenta de que yo podía ser una de ellas”, confiesa.

“Existe una indefensión aprendida que nos impide reaccionar porque nos robaron esos instintos. Tenemos miedo, estamos anuladas y necesitamos a la gente de nuestro alrededor. Ahí es donde se debe actuar ahora”, expone.

Factor refuerzo

Para Lorente, cuando los homicidios se acercan en el tiempo cabe hablar del factor de refuerzo, también conocido como “efecto llamada”. “Aunque no me gusta denominarlo así porque genera confusión”, precisa. “Parece que se trata de hombres que no tienen pensado ejercer la violencia y que finalmente la llevan a cabo porque se les anima a hacerlo. Es absurdo, no es eso”, afirma.

“Aquellos hombres que están pensando en asesinar a sus mujeres o exmujeres, y ahora mismo en España hay 12 o 20 hombres que lo piensan firmemente, simplemente se sienten reforzados cuando ven que otro lo ha hecho. Es una conducta humana que se produce en cualquier ámbito”, explica. “Son agresores morales, que lo hacen para defender sus ideas, su imagen, sus posiciones. No es un crimen instrumental para conseguir algo material a cambio, por eso hay un 22% que se suicida después y un 5% que se entrega”, destaca.

“En esto, la responsabilidad de los medios es crucial”, añade Bella. “A veces la forma de dar la noticia puede provocar un efecto llamada en vez de uno de repulsa”, opina. “La noticia debe poner el foco en el maltratador y sería conveniente señalar las consecuencias de sus actos, las penas a las que se enfrenta”, apunta. “Al igual que podrían darse más sobre las mujeres supervivientes. La mayoría de las que denunciamos salimos adelante y debe visibilizarse la red de apoyo social que hay para recordarnos que no estamos solas. Podemos ser un espejo de superación”.

Retenidas en la relación violenta

Sumado a todo ello, Lorente reconoce como tercer factor clave vinculado a las elevadas cifras registradas durante los últimos días el fin del estado de alarma y cómo, en buena medida, las circunstancias sociales han impedido que las mujeres pudieran, por encima de denunciar, romper con la violencia a la que se encuentran sometidas. “La forma mas habitual de salir de ella no es la denuncia (25%) sino la ruptura de la pareja (alrededor del 76%). En esas circunstancias no ha habido esa libertad ni oportunidades para salir y tener posibilidad de desarrollar una vida aparte, lo que ha hecho que las mujeres permanezcan retenidas en la propia relación violenta”, argumenta.

El objetivo, señala, es el control hacia la mujer. Un comportamiento que se ha visto amparado durante los meses de confinamiento con las restricciones dado el contexto social y económico.