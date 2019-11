Qué ha pasado para que Victoria's Secret haya cancelado su clásico desfile de lencería

El restrictivo canon de belleza y la hipersexualización de la mujer

Victoria’s Secret no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. En plena era del #MeToo las mujeres ya no quieren ver el mismo tipo de cuerpo en la pasarela conseguido a base de dietas imposibles, ni lencería incómoda, ni alas de purpurina, ni poses de colegiala inocente.

La marca intentó hacer ‘guiños’ para demostrar que estaban evolucionando como no retocarle las estrías a la modelo Jasmine Tookes durante una sesión de fotos o contratar a Winnie Harlow, que tiene vitíligo. Sin embargo quedaron retratados cuando su jefe de marketing, Ed Razek, declaró en una entrevista con Vogue que las modelos transgénero y de talla grande no tenían cabida en el desfile porque “el espectáculo es pura fantasía” y “no interesaban”. Intentaron resarcirse contratando a Valentina Sampaio, modelo y activista transgénero, para un catálogo de lencería.

Los números hablan por sí solos: el desfile de 2018 apenas superó los tres millones de espectadores, cuando en sus buenos tiempos conseguía atrapar frente al televisor a más de 12. A eso hay que sumar la bajada en las ventas, y las consecuentes pérdidas millonarias. “Las mujeres no quieren verse como un estereotipo de supermodelo sexy que compra lencería para impresionar a los hombres”, comentó una analista del sector a The New York Times el pasado año.