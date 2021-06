Qué hay que hacer para viajar desde y hacia España

JAIME REINA via AFP via Getty Images

JAIME REINA via AFP via Getty Images Un grupo de turistas, frente al aeropuerto de Palma de Mallorca el 7 de junio de 2021.

Este lunes, España se ha abierto —casi oficialmente— al turismo internacional. Desde este 7 de junio, las personas que estén completamente vacunadas con uno de los fármacos aprobados por la EMA o la OMS pueden entrar al país, coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto piloto para el certificado verde digital (más conocido como ‘pasaporte covid’), que se extenderá a toda la Unión Europea el próximo 1 de julio.

Si entre fechas y requisitos no tienes claro todavía cómo se puede viajar hacia y desde España, a continuación resolvemos tus dudas:

Quién puede viajar a España

Todas las personas que tengan la pauta completa de alguna de las siguientes vacunas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm o Sinovac-Coronavac; y que hayan recibido su segunda dosis (o la primera, en el caso de la monodosis de Janssen) al menos 14 días antes de viajar.

Al margen de estar o no vacunado, hay una lista de “países seguros no comunitarios” cuyos habitantes no tienen necesidad de mostrar certificado de vacunación o prueba covid para entrar a España, y son estos: Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, y, desde el 24 de mayo, también Reino Unido y Japón.

Por el contrario, no podrán entrar a España los viajeros procedentes de Brasil, India y Sudáfrica por su alta incidencia de variantes del coronavirus.

¿Y si no estoy vacunado?

Para los no vacunados pero procedentes de algún país europeo del

Espacio Schengen, valdrá también una prueba negativa de covid (PCR o antígenos realizada en las 48 horas previas al viaje) o un certificado de recuperación, que demuestre que se ha pasado la enfermedad en los seis últimos meses. Estos documentos pueden estar redactados en español, inglés, francés o alemán, y presentarse tanto en formato papel como electrónico.

Si cumplo los requisitos para viajar, ¿qué debo hacer?

España ya ha dado el pistoletazo de salida al Spain Travel Health —la previa para el certificado verde digital—, y desde este lunes es obligatorio rellenar un Formulario de Control Sanitario (FCS) antes de entrar al país. Una vez los pasajeros completen su formulario dos días antes de viajar, obtendrán un código QR que deberán mostrar al llegar a España, ya sea impreso o en su teléfono móvil.​ En el aeropuerto de destino, los viajeros tendrán que enseñar su código en la zona de controles sanitarios.

Para acceder a los distintos formularios, pincha aquí.

Qué pasa con los niños

La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado este sábado también incluye a los menores, permitiendo viajar a “personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio de Sanidad extienda los efectos”.

En la web del Ministerio de Sanidad se especifica que los niños menores de 6 años no tendrán que presentar certificados o documentos acreditativos, pero sí rellenar el FCS para obtener un código QR.

¿Y los viajeros de dentro de la Unión Europea?

También tendrán que rellenar un Formulario de Control Sanitario. La diferencia es que aquellos viajeros cuyo país de residencia emita ya ‘certificados covid’ podrán adjuntar directamente su código QR cuando rellenen su Formulario de Control Sanitario y, en principio, el control que pasarán en España será más rápido.

Entonces, ¿qué cambiará a partir del 1 de julio?

En julio entra oficialmente en vigor el certificado covid en toda la Unión Europea, agilizando así los trámites para los europeos. De momento, ya funciona plenamente en Alemania, Polonia, Grecia, República Checa, Croacia, Dinamarca y Polonia.

Desde este lunes, los españoles pueden solicitar también su certificado covid para viajar por la UE, o bien a través de su comunidad autónoma o bien a través de la sede electrónico del Ministerio de Sanidad.

A dónde pueden (o no) viajar los españoles

De momento, se puede viajar dentro de la Unión Europea mostrando una PCR negativa y, a partir del 1 de julio, por medio del certificado verde digital. A lo largo del mes de junio, también se podrá viajar con el ‘certificado covid’ a los países donde ya funcione.

Fuera de Europa, países como México, República Dominicana o Costa Rica np piden PCR como requisito para los españoles, aunque estos sí podrían encontrarse con controles aleatorios a su llegada al aeropuerto.

Los países que NO admiten a turistas españoles son, entre otros, Estados Unidos y Japón, independientemente de que el viajero presente un certificado covid. Países como Reino Unido sí permiten los viajes de españoles, pero obligan a hacer una cuarentena de diez días al llegar al país, además de mostrar una PCR negativa.

Y, por supuesto, también se puede viajar dentro de España

Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Extremadura, Cantabria, Navarra y Murcia son, a día de hoy, las comunidades autónomas más seguras según sus indicadores epidemiológicos. Estas son también las autonomías autorizadas a abrir sus locales de ocio nocturno, aunque en el caso de Baleares sus dirigentes han preferido esperar un poco más.

La Comunidad Valenciana, en cambio, abrirá sus pubs y discotecas a partir de este martes hasta las dos de la mañana, pero sin zona de baile y con el mismo aforo que la hostelería (50% en interior y 100% en terrazas).

Canarias, que tiene todas sus esperanzas puestas en el turismo nacional después de quedarse fuera de la ‘lista verde’ de Reino Unido, permite desde esta semana que los turistas nacionales vacunados no tengan que presentar una prueba PCR negativa.